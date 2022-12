Vols, alcool et drogues au volant…: la police de Herstal met le paquet pour assurer la sécurité de tous lors des fêtes de fin d’année

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour l’arrivée des fêtes de fin d’année, des patrouilles quotidiennes seront dédiées à la sécurité des magasins et des parkings de Herstal. « C’est un service assuré toute l’année mais qui est ici renforcé dès cette semaine jusqu’à la fin décembre. L’idée est d’offrir une plus grande visibilité dissuasive mais aussi une hausse du sentiment de sécurité pour certains, que ce soit dans les grandes, moyennes et petites surfaces », poursuit M. Lefèbvre, également président de la zone de police. « Les policiers circuleront à la fois dans leurs véhicules mais aussi dans des voitures banalisées. »