Conseil communal de Saint-Josse annulé en dernière minute

Le match de foot opposant la France au Maroc aurait-il eu raison du conseil communal comme le sous-entend Ecolo ? « Non n’avions pas le quorum, trois personnes étaient souffrantes. C’est une période difficile pour tout le monde », se défend le bourgmestre Emir Kir. « On avait proposé d’avancer le conseil communal à 18h mais ce n’était pas possible pour l’opposition. »

« On a tous des obligations familiales et un travail. De toute façon nous n’aurions jamais fini à 20h pour le début du match. Il y a un moment où ce n’est plus de la démocratie », réplique Elodie Cornez. « On a la sensation qu’il y a un problème par rapport à la Loi communale. Normalement on aurait dû attendre 7 jours francs mais le prochain conseil communal se tiendra le 21 décembre. On ne le fera pas mais on aurait pu en jouer mais les enjeux sont trop importants pour les Tennoodois. »