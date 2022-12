Le Café de l’Europe, une institution au cœur de Spa, est à remettre

Il n’est pas propriétaire du bâtiment, mais le loue pour y exploiter l’espace horeca. « Notre service et notre cuisine ont acquis la réputation d’être parmi les meilleurs de Spa », se targue le restaurateur.

Pour raisons familiales

Mais désormais, Mikhael Zlotin souhaite tourner la page : « Je suis fatigué et je veux changer ma façon de vivre, passer plus de temps avec ma famille. Je n’ai plus la force de continuer de la même façon. Je fais toujours le maximum pour que tout soit parfait, pour la qualité de la marchandise… Prêter moins d’attention au détail, je ne le veux pas. »