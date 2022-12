Quand Saint-Ferdinand Jemappes se transforme en Poudlard! Vivez une soirée Harry Potter au profit de Viva for Life

Le public présent pourra participer à différents jeux regroupés dans une petite vingtaine d’ateliers. « Le but est de passer par tous les ateliers et de réussir les épreuves, explique Matthias Maudoux, professeur de religion au sein de l’établissement. Ce sont des petits challenges. Par exemple, sur le mien, il va falloir identifier en quelques secondes tous les éléments que vous verrez sur la table. Et quand la lumière se coupera, il faudra les restituer. Les professeurs de sciences proposeront des animations avec des effets plus spectaculaires. » Une cinquantaine de professeurs se sont investis dans le projet. Tous les bénéfices seront reversés à Viva for Life.

« Les gens sont également invités à venir déguisés » précise Matthias Maudoux. L’entrée est fixée à 4 euros pour les adultes et à 2 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans. Il est même possible de réserver à l’avance, sur le site de l’école www.saint-ferdinand.be La soirée se déroulera de 18 h à 21 h.