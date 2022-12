La rue du Centenaire à Soumagne a été rénovée pour un million d’euros

Depuis la fin du mois de novembre, la rue du Centenaire a été remise à neuf. « Comme annoncé dans notre déclaration de politique communale en 2019, nous nous étions engagés à améliorer la sécurité dans nos rues, quartiers et villages. La rue du Centenaire faisait partie des rues prioritaires à rénover en raison de son état fortement dégradé et des projets de l’AIDE en matière d’égouttage. Une voirie située au centre du village où il était primordial d’agir sur la vitesse en instaurant des dispositifs ralentisseurs, tels que des chicanes ou des rétrécissements de voirie pour permettre à tous les usagers (automobilistes, vélos, trottinettes, piétons) de circuler en toute sécurité », a expliqué le bourgmestre de Soumagne, Benjamin Houet. La rue du Centenaire. - D.R.

Trois rétrécissements « Il y a trois ralentissements : lorsque vous entrez par la rue Valeureux Champs, il y a une zone de stationnement qui ne permet le passage que d’une seule voiture dans un sens. Il y a ensuite un deuxième rétrécissement par la succession de deux zones de stationnement de part et d’autre de la voirie. La distance entre ces deux zones de stationnement a été réalisée selon la norme réglementaire de 18 m qui permet aux véhicules longs, et plus particulièrement les bus, d’y circuler. Enfin, un dernier rétrécissement de voirie juste avant la place du village termine ce nouvel aménagement », a ajouté le bourgmestre.

Une zone de stationnement a été créée. - D.R.

« Ce système de rétrécissement est celui qui occasionne le moins de nuisance, contrairement aux dos d’âne, coussins berlinois et autres plateaux ralentisseurs comme nous l’ont indiqué les riverains et compte tenu de l’expérience des précédents aménagements communaux. Après le rond-point de Micheroux-Chapelle et cette rue du Centenaire, notre prochain chantier d’envergure sera la réalisation d’un rond-point à Soumagne-Vallée », a conclu Benjamin Houet. Le bourgmestre et les échevins présents pour l’inauguration. - D.R. Le coût des travaux s’élève à un peu plus d’un million d’euros dont 360.000 pour l’égouttage à charge de l’AIDE et 650.000 pour la voirie dont 60 % subsidiés par la Région dans le cadre du plan PIC. Il reste donc 260.000 € à charge de la commune.