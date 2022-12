Le chantier de la nouvelle centrale TGV a débuté à Seraing avec le forage des pieux

C’est ce jeudi en effet qu’a vraiment débuté le chantier de la nouvelle centrale TGV (Turbine Gaz-Vapeur) qui va fournir 870 Mégawatts d’électricité en prévision de la fermeture de plusieurs centrales nucléaires dans notre pays. Une fois en fonctionnement en 2026, elle remplacera l’ancienne qui date de 1994 et qui ne servira plus que d’appoint.

C’est EDF-Luminus qui est chargé de la construire. Après avoir assaini le sol de l’ancienne usine Valfil qui l’occupait précédemment, place maintenant à la consolidation des fondations. Des centaines de pieux Franki vont être plantés du 15 au 23 décembre, puis à partir du 11 janvier jusqu’à la mi-février.

On se souvient qu’à l’époque de la construction du MontLégia à Glain, de nombreux riverains s’étaient plaints du bruit et des vibrations provoqués par le forage de ces pieux. « Ce ne sera pas le cas ici, promet Gianni Di Puma, le directeur du projet chez Luminus. D’abord, on ne travaillera que durant la journée (de 7 à 17h) et pas le week-end. Et le bruit sera similaire à celui existant lors de la préparation du chantier. Quant aux vibrations, tout est fait pour qu’il y en ait le moins possible, je rappelle que passe juste à côté une ligne de trains. »