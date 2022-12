La Danish Tavern doit bien fournir 4 mois de garantie à Luminus car «elle lui a fait une mauvaise presse»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mardi, nous vous expliquions que le fournisseur d’électricité et de gaz Luminus avait réclamé quatre mois de garantie à l’exploitant de la Danish Tavern, place Cathédrale à Liège, pour lui renouveler son contrat pour 2023. Soit une somme estimée à près de 20.000 euros !

« C’est incroyable, avait trouvé Jean-Luc Vasseur. Cela fait 20 ans que je suis client chez Luminus, et depuis un an aussi pour la Danish Tavern. Et je n’ai jamais eu une seule facture impayée. »