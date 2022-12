Un corps sans vie retrouvé dans un champ à Tongres: le jeune de 30 ans a probablement été abattu par arme à feu

Le corps d’un homme a été retrouvé sans vie dans un champ à Tongres ce lundi. Selon Het Belang Van Limburg, l’homme a été abattu par arme à feu. Un suspect a été arrêté par la police fédérale mercredi et des perquisitions ont été menées à son domicile.

Le corps avait été retrouvé par un agriculteur de 84 ans lundi : « Je voulais vérifier un poteau dans mon champ ce matin, mais j’ai vu quelque chose au loin », avait-il déclaré à nos confrères du Nieuwsblad. Alors qu’il pensait à un chien ou un morceau de plastique, il est tombé sur un sac à dos. Plus loin, c’est le corps d’un homme qu’il a découvert. « À environ six mètres de l’homme se trouvaient un détecteur de métaux et une pelle enfoncés dans le sol », a-t-il continué.