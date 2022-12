Le Théâtre de Liège reçoit un subside exceptionnel pour renforcer son rayonnement international

Le Théâtre de Liège va bénéficier d’un subside exceptionnel de 208.000 euros, attribué par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour renforcer la mise en oeuvre du projet STAGES (pour Sustainable Theatre Alliance for a Green Environnemental Shift). Un « cadeau » qui s’inscrit dans la volonté de la Commision européenne de relancer les secteurs des médias et de la culture en leur permettant d’intensifier leurs efforts pour devenir « plus numériques, plus résilients et plus inclusifs », souligne par voie de communiqué le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Pierre-Yves Jeholet.

Cette aide vient en effet s’ajouter à un autre subside, européen cette fois, de 270.000 euros, qui doit permettre au Théâtre de Liège de développer de nouveaux modèles de production, de création et de diffusion. Et ainsi activer une triple transition, économique et sociale, artistique et écologique, des secteurs culturels, insiste la FWB.