Le plan froid intense déclenché à Liège pour sauver les SDF de l’hypothermie: «À partir de -3º leur vie est en danger»

Dehors, il n’est que 18h30. Et pourtant, il fait déjà très froid dans les rues de la Cité ardente. Quasiment -4 degrés. Fanfan est SDF depuis plusieurs années à Liège. Ce soir, il ne va pas bien. Ses dents claquent à cause du froid, il arrive à peine à aligner deux mots. La veste qu’il porte n’est plus suffisante : « Tu as une solution pour la nuit ? », demandent Olivier Rossias et Theo De Vrée, éducateurs de rues pour le Relais social. « Non », rétorque-t-il. « Je dors dehors ». « Alors, tu vas te présenter à l’abri de nuit, tu seras orienté. Ne reste pas dans la rue ce soir. Il va faire encore plus froid, -7 degrés ». Ce genre de situation, les deux hommes y sont malheureusement habitués.

de videos

Depuis le déclenchement du plan « froid intense », ils arpentent les rues de Liège pour convaincre les personnes sans domicile de dormir au chaud : « Cela veut dire que toute personne en demande d’un abri pour la nuit sera acceptée, il y aura une solution pour elle. Des structures supplémentaires ont été ouvertes. Donc, là on essaie de convaincre les gens de se présenter à l’abri ». Et après quelques minutes seulement, l’équipe d’éducateurs croise plusieurs personnes dans le besoin. Mais si certains acceptent rapidement de se rendre à l’abri de nuit, avec d’autres, la tâche est bien plus compliquée.