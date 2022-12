La cour d’appel du Hainaut prononce une peine de 6 ans de prison pour des attaques de distributeurs de banque à l’explosif commis à Montigny-le-Tilleul, Châtelineau et Fontaine-l’Evêque

En 2019, en mai, juin et juillet, une série d’attaques à l’explosif secouent la région de Charleroi… Elles se répètent, toujours en nocturne, à l’agence Belfius de Montigny-le-Tilleul, à la banque ING de Châtelineau puis chez bpost à Fontaine-l’Evêque.

Le scénario est bien huilé : les malfrats font exploser le distributeur et s’emparent des billets. L’enquête s’oriente rapidement vers une bande de gangsters italiens. Ils utilisent selon le même modus operandi en Italie. Et multiplient les « incursions » sur le territoire belge pour délester nos automates… généreusement garnis. Ils sont « assistés » par des complices qui les aident et les hébergent. Pour résoudre l’enquête, les autorités belges et italiennes collaborent. Grâce aux écoutes téléphoniques qui faisaient état d’attaques à l’explosif en Belgique, les carabinieri disposent d’un prénom, Carmelo, et d’un numéro de téléphone.