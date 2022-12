Les échevins verviétois maintenant formés à la gestion de crises, comme les inondations

Un travail est à rendre pour la fin janvier, mais les intéressés ne doivent plus suivre de cours. Il s’agit d’Alexandre Loffet, Antoine Lukoki, Sophie Lambert, Amaury Deltour et Jean-François Chefneux. Les autres ne sont pas désintéressés par la thématique, au contraire. Maxime Degey devrait suivre des cours l’année prochaine. Cécile Ozer et Gaëlle Denys ne pouvaient suivre les cours car elles n’étaient pas éligibles. Muriel Targnion est de son côté toujours en incapacité de travail.

Comme le disait l’écrivain portugais Fernando Pessoa, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Le pire est arrivé le 14 et le 15 juillet 2021 et rien, ni personne, n’a pu y faire quoi que ce soit. Suite à la Commission inondations, le Parlement wallon, dans ses recommandations, demandait que les responsables politiques se forment à la planification d’urgence. Verviers a pris cette recommandation au pied de la lettre et cinq échevins sont désormais formés.

Qu’ont appris nos élus ? Pas mal de choses. Antoine Lukoki était particulièrement intéressé par les aspects juridiques. « Je ne savais pas toujours quelles causes pouvaient entraîner quelles conséquences au niveau des responsabilités. » Un aspect que l’avocat Jean-François Chefneux maîtrise à la perfection. En revanche, le côté martial, voire militaire, de ce volet l’a interpellé. « Je ne percevais pas bien à quel point la chaîne de commandement doit être respectée. Quand on dit quelque chose, on le fait. C’est une manière de fonctionner qui est très différente de la politique. »

La personne la plus concernée par cette formation qui a duré six jours n’est autre qu’Alexandre Loffet. Bourgmestre f.f. en ce moment, il a le plus de bouteille à ce poste. « C’était très intéressant. Comme crise, j’ai dû gérer l’incendie de la galerie Voos, la venue de Dieudonné, une soirée pendant les inondations… Mais je n’ai pas encore eu de crise lors desquelles des personnes ont eu des problèmes de santé. Maintenant, je sais ce qu’il faut faire. »

Sophie Lambert a été moins souvent bourgmestre f.f. La socialiste l’a pourtant été au pire moment : les inondations. « Je ne cache pas que je n’étais pas préparée. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Par exemple l’ICMS. C’est l’outil qu’on remplit au fur et à mesure, en cas de crise. C’est là où on dit qu’on a un problème. Je ne savais pas que ça existait, mais ce n’était pas non plus à moi de le remplir », se défend Sophie Lambert. En commission, elle avait expliqué que c’était le Planu de l’époque qui aurait dû se charger de cette tâche.

Sophie Lambert. - A.R.

Malgré la formation enrichissante, Sophie Lambert ne souhaiterait toujours pas rempiler en tant que bourgmestre f.f. si l’occasion se présentait. « J’attends que la question me soit posée pour y répondre », déclare-t-elle. Amaury Deltour, le dernier arrivé parmi les échevins est plus loin dans la hiérarchie mais pense, probablement à raison, que plus il y aura de personnes formées, plus il y aura de personnes disponibles pour aider le ou la bourgmestre. Et plus vite les crises seront réglées.

Antoine Lukoki, bourgmestre f.f. trois jours durant l’ère Istasse, parle de son côté d’un surplus de compétences qu’il a acquises. « Mais la volonté était là, si jamais il fallait aider. » Jean-François Chefneux n’a jamais pris les rênes de la commune, mais se dit désormais bien plus à l’aise s’il le fallait.