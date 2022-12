Le partenariat entre la ville et Beaumont Padel s’est officialisé: permis en poche pour les investisseurs!

Nous vous l’avions déjà annoncé dans nos colonnes, des investisseurs privés ont la volonté de développer le padel à Beaumont. Et depuis ce mercredi, c’est officiel : le partenariat public/privé est effectif, entre la Ville et Beaumont Padel (BEPA). Un pas de plus dans l’avancée de ce beau projet. « Nous sommes propriétaires, ainsi que la RCA, de la plateforme sportive de Beaumont, donc du hall omnisports et des terrains aux alentours », explique Bruno Lambert, le bourgmestre. « Nous avions été contactés par de jeunes Beaumontois, sportifs et investisseurs, désireux de gérer des terrains de padel. J’ai toujours soutenu le projet car je pense qu’ils misent juste. Le padel est la discipline du moment. Je pense qu’ils vont rencontrer un franc succès car si Beaumont est une petite ville, elle est une ville carrefour. Les terrains seront bien situés et il y a une belle aire de parking. »

Bruno Lambert. - L.Dév.

Plus concrètement, on parle ici de la construction de trois terrains de padel couverts. Pour permettre à ce projet de se concrétiser, la Ville a mis à disposition des investisseurs trente ares de terrains. « Nous avions la réserve foncière et eux, la capacité d’investissement. Nous avons signé un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans, renouvelable une fois. »

Pour Bruno Lambert, cela s’inscrit dans la continuité du développement des activités sportives qui gravitent autour du complexe de la rue du Vivier. « C’est déjà une belle plateforme, avec trois terrains de tennis, un terrain de mini-foot ainsi qu’un beau terrain de foot avec vestiaires et buvette. Bientôt, il y aura donc du padel et il reste encore 10 à 15 ares, situées plus bas, qui pourront être utilisés. » En plein essor Du côté des investisseurs, on explique ce qui a poussé à développer un tel projet à Beaumont. « Le padel est un sport en plein essor. Avec trois autres amis, nous sommes fans de tennis mais durant le Covid, le padel était quasiment le seul sport qu’on pouvait pratiquer. Nous nous sommes aperçus alors qu’il n’y avait pas d’offre sur Beaumont et aux alentours », nous explique Jean-Pol Detiffe, à l’origine du projet aux côtés de Pierre-Emmanuel Briquet, Guillaume Houtrelle et Grégory Lanneau. « Nous allons regarder à collaborer avec les écoles dans le cadre de leur cours de gym, mais nous allons aussi développer une école de padel avec des professeurs indépendants. Par ailleurs, il y aura, pour y accéder, un système d’abonnement ou de location. » Pour se sustenter et s’hydrater, les investisseurs souhaitent d’abord collaborer avec le tennis, même si un projet de cafétéria est sur la table à plus long terme. En attendant, la construction d’au moins deux terrains, ou pistes, est espérée à l’horizon 2023, pour mars ou avril.