Le festival Scène sur Sambre annonce le duo Gims/Dadju en tête d’affiche de son édition 2023

Alors que l’édition 2022 du Festival Scène-sur-Sambre, la première organisée par l’équipe du Ronquières Festival, s’est clôturée sur un bilan positif avec plus de 20.000 personnes (sur une jauge maximale fixée à 24.000 spectateurs, soit 8.000 de plus qu’en 2019), les organisateurs lâchent leur première tête d’affiche pour la 11e édition qui se tiendra les 25, 26 et 27 août 2023 sur le site de l’abbaye d’Aulne à Thuin.

C’est ainsi que Gims et Dadju sont annoncés en bord de Sambre le dimanche 27 août pour l’étape belge d’une tournée des festivals sobrement intitulée « Gims & Dadju Summer Tour ». C’est la première fois que les deux demi-frères se retrouveront ensemble sur scène pour partager en duo leurs plus grands tubes. Et ce, même s’ils ont déjà collaboré par le passé, notamment lorsqu’ils ont repris Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris en trio avec Slimane ou sur les morceaux Ma fierté et 10/10, pour lesquels ils avaient convié le rappeur Alonzo.