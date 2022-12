À Herve, un ouvrier victime deux fois d’un accident dans la même société: il a perdu deux doigts, puis une main!

Comme tous les jours depuis des années, un ouvrier travaille au sein de la société SCAR, une société de production d’aliments pour bétail basée à Herve. Il connaît donc parfaitement les machines avec lesquelles il travaille. Mais le 19 août 2016, il se coince les doigts dans une presse à granulés, une machine vieille de 40 ans. Cet accident lui vaut la perte de phalanges de deux doigts de la main gauche.

Un peu moins d’un an plus tard, le 16 juin 2017, ce même ouvrier a repris le travail. Mais il se blesse à nouveau, cette fois avec une machine automatique à concasser les grains, un tout nouvel appareil. L’accident est plus grave que la fois précédente : il doit être amputé de la main droite !