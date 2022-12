À 103 ans, Marie emménage à Waremme et devient la doyenne de la ville: «J’ai deux soeurs qui ont aussi été centenaires»

« J’avais des amis près de chez moi, mais ils disparaissent petit à petit et je me suis retrouvée toute seule. Il y a un an j’ai donc demandé à ma petite-fille pour changer de maison de repos afin de me raprocher d’elle. Il a fallu du temps, mais je suis enfin à Waremme, je suis plus proche de mes enfants et petits- enfants. Ce sera plus simple pour eux de venir me voir à quelques kilomètres de chez eux plutôt que d’aller jusqu’à Marche », explique la centenaire.