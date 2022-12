Nouveau jeu d’enquête pour les fêtes de fin d’année à Huy: «Découvrez le sapin du lutin farceur»

Avis aux enquêteurs en herbe de Huy et alentours! Pour les fêtes de fin d’année, l’Office du tourisme de la Ville a décidé d’organiser un nouveau jeu d’enquête qui plaira à toute la famille. «Cette année, nous avons été aidés par les lutins du Père Noël pour décorer les commerces du centre de Huy de petits sapins. Seulement voilà, un petit farceur s’y est glissé et a décidé de décorer son propre sapin d’une façon... un peu moins conventionnelle que ses camarades», explique Didier Gengoux de l’Office du tourisme.

Lire aussi Action de la CSC à Huy qui a offert une trousse de secours au député écolo Samuel Cogolati: «La population est saignée à blanc, il faut stopper l’hémorragie» (vidéo)

Afin de retrouver ce lutin malicieux, un petit livret est gratuitement afin de suivre une balade qui permettra de récolter des indices pour retrouver le blagueur. «Au fur et à mesure, vous pourrez joindre les points et trouver le commerce dans lequel le lutin a décoré son sapin.» Pour ce faire, des questions d’observations notamment. «Chacun des indices permettra de rétrécir les possibilités et de tomber sur l’unique lutin restant, comme au ‘Qui est-ce?’».