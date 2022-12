Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après le Brésil (1998), l’Italie (2006) et la Croatie (2018), l’Argentine est cette fois l’adversaire désigné de la France pour le gain du titre mondial. Si les Bleus avaient déjà pointé le bout du nez à l’Euro (remporté en 1984 sur son sol) et au Mondial (3e place en 1958 et 1986, 4e place en 1982), la France enchaîne depuis 1996 les phases finales (Euro ou Coupe du monde) sans la moindre absence, n’évitant pas quelques couacs au premier tour (2002, 2008 et 2010). Depuis le gain de sa première étoile en 1998, l’Équipe de France va disputer sa 4e finale mondiale sur les 7 dernières éditions. Dans l’absolu, une seule nation est parvenue à faire mieux que nos voisins hexagonaux : entre 1966 et 1990, l’Allemagne de l’Ouest a atteint à 5 reprises le dernier stade de la compétition sur un même laps de temps. En cas de succès contre l’Albiceleste synonyme de 3e étoile, les Bleus feront mieux que la Mannschaft qui n’a récolté « que » deux couronnes mondiales en 24 ans.