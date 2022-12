Handball | Quatre joueurs liégeois participeront aux championnats du monde 2023 avec les Red Wolves!

Et parmi les heureux élus, on retrouve trois éléments liéegois du HC Visé BM, à savoir Pierre Brixhe, Sébastien Danesi et Yves Vancosen.

Le Liégeois Arber Qerimi (Hubo Handbal) et Bartosz Kedziora (KTSV Eupen, ex-HC Visé BM) sont également convoqués.

Pour la première fois dans l’histoire du handball belge, les Red Wolves se sont qualifiés pour leur premier tournoi majeur.

La Belgique est dans une poule avec le Danemark, la Tunisie et le Bahreïn. Trois des quatre pays se qualifient pour le deuxième tour. Le dernier de chaque poule doit se rendre en Pologne pour la Coupe du Président, un tournoi réunissant les équipes qui ont terminé en dernière position dans leur groupe.

« C’est une poule avec des possibilités », déclare l’entraîneur national Yérime Sylla dans un communiqué émis par la Fédération. « Notre objectif est clair : nous voulons passer au prochain tour. Un autre objectif est que nous voulons acquérir de l’expérience en tant que groupe et progresser dans les classements européens et mondiaux. Pas seulement sur le plan numérique, mais aussi pour développer les joueurs. Écoutez, c’est une première qualification pour laquelle nous avons dû travailler dur pendant des années. Une fois que vous avez vécu une telle expérience, la faim est aiguisée et vous en voulez plus en tant que joueur et en tant que groupe. Nous voulons nous qualifier plus régulièrement. Regardez les Pays-Bas qui, comme nous maintenant, ont réussi à se qualifier en raison des circonstances. Cette équipe a énormément grandi et s’est déjà qualifiée à plusieurs reprises. C’est aussi ce que je veux réaliser avec ce groupe de joueurs et de collaborateurs en qui j’ai toute confiance. »

Sélection des Red Wolves

Braun Nick – HSG Krefeld Niederrhein (D)

Brixhe Pierre – HC Visé BM

Colman Quinten – Dijon Métropole HandBall (FR)

Danesi Sébastien – HC Visé BM

De Beule Jeroen – Achilles Bocholt

Gillé Joris – Bevo HC (NL)

Glorieux Yannick – Villeurbanne Handball (FR)

Kedziora Bartosz – KTSV Eupen

Kötters Raphael – Istres Provence Handball (FR)

Lettens Jef – Fenix Toulouse Handball (FR)

Ooms Simon – US Ivry (FR)

Qerimi Arber – Hubo Handbal

Robyns Tom – Saran Loiret HB (FR)

Serras Kobe – Bevo HC (NL)

Spooren Robbe – Sporting Pelt

Spooren Serge – Achilles Bocholt

Vancosen Yves – HC Visé BM

Vanhove Arthur – Hubo Handbal

Programme des Red Wolves

– 13 janvier à 20h30 : Danemark – Belgique

– Le 15 janvier à 18h : Belgique – Tunisie

– Le 17 janvier à 18h : Belgique – Bahreï