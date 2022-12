Remise en Hainaut: les Belges et les Français, soulagés, pourront regarder la finale

Les Français poussent un soupir de soulagement et les clubs belges dans lesquels ils jouent aussi ! Le Comité Provincial a décrété la remise générale chez les jeunes mais aussi chez les premières pour ce week-end, pour raisons météorologiques. Ce qui veut surtout dire que tous ceux qui devaient jouer ou coacher dimanche après-midi, en partie en même temps que la finale de la coupe du Monde, sont désormais libérés !

Le soulagement est immense dans le chef de pratiquement tous les clubs. Surtout chez ceux qui comptent un fort contingent de joueurs français. « Mon groupe est composé à 75 % de joueurs français et plusieurs m’avaient déjà fait part de leur hésitation à venir jouer à la REAL B à 15h. L’idée de déclarer forfait pour cette rencontre avait même été envisagée », explique Julien Deconinck, l’entraîneur franco-belge d’Herseaux. « Les joueurs et moi sommes soulagés de cette décision logique prise par le comité provincial ! Les gars pourront regarder cette finale ensemble. »

Le soulagement est aussi de mise dans le chef de Sébastien Dangleterre. Le coach français de Rumes aurait dû « bricoler » pour son match à la Montkainoise B : « Quatre de mes cinq joueurs français m’avaient déjà annoncé qu’ils seraient indisponibles. Et je considérais ces absences comme justifiées. Du coup, je suis soulagé et je regarderai cette finale à la maison, en famille et avec des amis. Cette journée aurait dû être déprogrammée depuis longtemps pour la finale. Mais bon, il n’est jamais trop tard pour bien faire. Et nous espérons tous passer une belle fête du football. »

Jonathan Delannoy, le buteur franco-belge du Pays Blanc B n’aurait pas pu jouer à Ère puisqu’il était suspendu. « Et je ne l’avais pas fait exprès du tout. Par contre, cette remise est une bonne décision vu la météo. Et c’est vrai qu’elle nous permettra de regarder la finale tranquillement entre amis », sourit-il.

Jérôme Altruy, l’attaquant français de Rongy a aussi accueilli la nouvelles avec satisfaction : « Je suis heureux de cette remise. J’aurais été joué pour mon club, mais avec un peu de remords. Je me doutais malgré tout que la journée serait remise vu les annonces météorologiques. Mais grâce à ça, je vais pouvoir regarder la finale avec mes ais et pourquoi pas organiser une petite virée à Lille pour encourager mon pays et espérer une troisième étoile. »

Christophe Caulier

Pas de remise en Nationales et un déplacement incertain pour la REAL... Jérémy Houzé pense à ses potes français. - B.L. Contrairement aux séries provinciales qui ne verront pas le ballon ce week-end, aucune remise n’a été décrétée, pour l’instant, à l’échelon national amateur. En D2, la REAL se déplacera à Warnant, leader autoritaire de la série pour le moment. En D3, Tournai reçoit Aische alors que le Pays Vert se déplacera à Onhaye. Pour nos clubs de D3, qui jouent samedi soir, pas de soucis concernant la finale de la Coupe du Monde. Par contre, pour la REAL, qui joue dimanche à 14h30, la donne ne sera pas du tout la même… « Personnellement, je m’en fiche un peu », explique Jérémy Houzé, joueur chez les Fusionnés. « J’ai suivi un petit peu le Mondial puisque j’aime beaucoup le Portugal mais je ne suis pas plus un fan que ça. Ne pas voir le match ne m’attriste donc pas forcément, même si cela va être une très belle rencontre entre deux équipes qui savent jouer au ballon ». 210 km pour rien ? Mais l’attaquant de la REAL pense à ses potes français qui eux seront certainement bien dégoûtés ! « On en a parlé lors des derniers entraînements. Pour eux, c’est plus ennuyant, c’est sûr. Ils ne sont pas très contents mais voilà, cela fait partie du jeu. Jouer au football, cela reste notre passion. Puis, c’est un peu comme un deuxième métier donc nous n’avons pas le choix ! » Ce qui ennuie plus Jérémy est le fait de se déplacer à Warnant sans avoir la certitude de jouer. « Vu les conditions climatiques, il n’est même pas certain que l’on va jouer puisqu’on annonce jusque -7 dans la région de Namur. En plus, le terrain pourrait déjà être très difficile à jouer à cause des dernières semaines compliquées avec la météo. Je préférerais rester au chaud chez moi que dans le froid mais bon… J’espère juste que nous n’itons pas là-bas pour rien et que nous ne perdrons pas quasiment toute notre journée de dimanche. On verra bien ce que les arbitres décideront. » En effet, se farcir 210 kilomètres aller-retour pour rien alors qu’il y a une telle affiche au programme peut vite être râlant… Arthur Gosset

Renquin et Bourichon donnaient la priorité à leur club, Beloeil et Velaines Par Christophe Caulier Melvin se focalisait d’abord sur Beloeil. - B.Libert Contacté avant l’annonce de la remise, Melvin Renquin était bien clair au sujet de ses intentions. Le buteur français de Beloeil se focalisait totalement sur la rencontre de la RUSB. « Le match avait été avancé à 13h. Nous aurions ainsi pu suivre l’intégralité de la finale. De toute façon, mon choix était clair et je me concentrais totalement sur notre rencontre car je voulais atteindre la trêve avec nos neuf points d’avance. Et nous savions aussi que Luingne est une bonne équipe qui venait de contraindre Molenbaix au partage. Ma priorité allait donc à Beloeil même si j’aurais forcément suivi la finale et encouragé les « Bleus » directement après notre rencontre. De toute façon, je n’avais aucune influence sur le déroulement de cette finale. Je ne la joue pas. Tandis que pour Beloeil… » Steven Bourichon, le goleador français de Velaines, tenait un discours similaire. « C’est vrai que cette remise nous arrange tous finalement mais mon choix était fait depuis longtemps. Ma priorité allait au match que nous devions disputé avec Velaines. La rencontre face à Esplechin avait d’ailleurs été avancée à 14h et j’aurais sans doute suivi la finale à la buvette. Je ne me voyais vraiment pas privilégier la finale alors que mon club me fait confiance et que je me suis engagé. » Les buteurs sont finalement récompensés de leur dévouement puisqu’ils n’auront pas à choisir. Ils pourront encourager leur pays et se mettre dans l’ambiance dès le matin s’ils le souhaitent… C.Ca.