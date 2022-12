Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Philippe Albert n’est pas (encore) candidat au poste de coach des Diables rouges, mais pour le fun, il a accepté celui de sélectionneur de ce qui est, selon lui, l’équipe-type de ce Mondial au Qatar, et ceci, même avant la finale de ce dimanche, puisque les 62 matches lui suffisent pour aligner « sa meilleure équipe ».

Premier constat important, il n’y a qu’un Argentin (et qui d’autre que Messi…) dans sa sélection ! Mais une fois encore, Philippe Albert est logique par rapport à son sentiment que « cette équipe d’Argentine n’a rien à voir avec celles de 1978 ou de 1986 » et que tout est organisé « autour d’un seul homme, mais pas n’importe lequel… »

Pour le reste, voici le passage en revue des lignes proposées.

Gardien

« Bounou, c’est le gardien qui a été le plus régulier sur l’ensemble de la Coupe du monde. Ce n’est pas pour rien que le Maroc n’avait encaissé qu’un but avant la France, et sur ces deux derniers buts, il ne peut strictement rien faire. Lloris ? Je l’ai trouvé hésitant lors de certaines rencontres, mon jugement se fait sur l’ensemble du tournoi, et donc je prends Bounou. »