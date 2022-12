Un «bolide très brillant» d’origine extraterrestre a traversé le ciel belge: de nombreuses personnes ont pu observer la scène, les scientifiques lancent un appel à témoin (vidéos)

Ce mardi 13 décembre, vers 17h30, des caméras de surveillance du ciel du réseau FRIPON ont enregistré le passage d’une météorite dans le ciel belge. Ce « bolide très brillant » provient de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. La scène a pu être observée par de nombreux témoins, indiquent les scientifiques.

de videos

Selon les scientifiques, il est possible que des fragments de la météorite soient tombés dans une zone de plusieurs kilomètres située autour de Gand. Ils ont donc lancé un appel à la population afin de trouver des témoins : « Nous lançons un appel à témoins au cas où des personnes habitant ou passant dans cette zone auraient vu ou entendu quelque chose d’inhabituel mardi soir ou remarqué depuis lors une ou plusieurs pierres très sombres de quelques centimètres jusqu’à la taille d’un poing dans un endroit inhabituel, un toit, un trottoir, sur la rue, dans leur jardin… Ou sur les images d’une caméra extérieure de votre maison etc », expliquent l’astronome Emmanuel Jehin (ULiège) et ses collègues.