Basket – P1: Gino Fortuna rend son tablier à Welkenraedt!

Un forfait faisant même perdre le point de la défaite au RBCW. Mais les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les noirs car, ce jeudi soir, au terme de l’entraînement, le coach Gino Fortuna a surpris tout son groupe. « J’ai décidé d’arrêter et de donner ma démission », claquait le mentor arrivé au club il y a déjà plusieurs saisons.

Une décision soudaine qui peut se comprendre au regard de la dynamique interne du club et du groupe même si elle n’était pas spécialement attendue. Se battant avec un groupe restreint depuis plusieurs mois, l’homme nous a donné quelques explications sans vouloir non plus entrer dans une polémique stérile. « J’ai appris que tous les joueurs n’étaient peut-être plus à 100 % derrière moi. Je peux comprendre cela au regard de la situation. Pour que le groupe puisse encore avoir une chance de se maintenir avec une nouvelle énergie et une nouvelle philosophie, j’ai donc décidé d’arrêter là. Les conditions de travail sont compliquées depuis le début de la saison, comme la situation interne au club. On a encore dû faire face à des absences cette semaine et je pense que seul un nouveau souffle peut changer la donne. J’espère que le groupe arrivera à réagir et à se sauver. »

Le groupe devra donc trouver une solution immédiate, sans doute uniquement en interne, pour ce samedi lors de son déplacement à Waremme, une équipe du top 4 contre qui la tâche s’annonçait déjà compliquée dans une situation « classique ».