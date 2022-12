Guerre en Ukraine: l’Union européenne s’accorde sur un 9e paquet de sanctions contre la Russie

Selon la proposition de la Commission, détaillée la semaine dernière par sa présidente Ursula von der Leyen, environ 200 nouveaux noms (entités et individus) devraient être visés par des mesures restrictives (gel des avoirs dans l’UE, interdiction d’y entrer ou d’y être financé, etc.), dont des personnalités clés impliquées dans des attaques sur des civils en territoire ukrainien. L’exécutif européen proposait aussi de restreindre le champ d’action de trois nouvelles banques russes, dont la Banque régionale de développement.

Plusieurs pays dont la Belgique, la France et les Pays-Bas souhaitaient passer par ce 9e paquet pour clarifier les lignes directrices européennes en matière d’exemption de sanctions pour les produits agricoles et les engrais. Les sanctions ne doivent en principe pas empêcher la Russie d’exporter de tels produits, cruciaux pour la sécurité alimentaire mondiale. Mais les États européens observent que des cargaisons restent malgré tout coincées dans leurs ports. Soutenant l’argument que les intermédiaires (transport, etc.) souffrent de trop d’incertitude juridique, cette poignée d’États voulait donc bétonner des dérogations pour les cargaisons d’engrais. Une idée qui inquiétait des pays comme la Lituanie et la Pologne, craignant que des élites russes en profitent financièrement.