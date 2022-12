Sarah de Paduwa: «Je suis beaucoup plus humaine qu’avant»

Forcément, une 10ᵉ participation, c’est un cap. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis que c’est magnifique de voir tous les sous que l’on a récoltés et tous les défis relevés, c’est incroyable. La mobilisation citoyenne a pris de l’ampleur d’année en année. En même temps, cette année-ci, j’ai un peu mal au ventre parce qu’on vit une période particulière avec la sortie du Covid et la crise énergétique. On va entendre des témoignages difficiles, je pense. Dans notre entourage, on sent bien qu’il n’y a plus vraiment de classe moyenne et c’est un peu compliqué pour tout le monde. On a basculé dans quelque chose de beaucoup plus dramatique. J’appréhende beaucoup cette 10ᵉ saison.

On a un nouveau cube au-dessus duquel se trouvera la scène. Nous n’aurons plus d’horaires prédéfinis. Cette année, on a décidé d’arrêter le cycle de 4 heures. C’est la production qui organise notre emploi du temps. Le stress monte, car on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Nous, on ne prépare rien. Il y a une super-équipe de production qui le fait. Ils veulent des surprises. Nous, on ne sait rien à part qu’il faut faire la valise et qu’on sort du cube le 23 décembre.

Comment vous préparez-vous avant d’entrer dans le cube ?

Psychologiquement, j’essaie de me conditionner à l’événement, mais de toute façon, chaque année, je me mets à 300 % au service de la cause. D’ailleurs, mes enfants savent que je ne vais pas les appeler pendant plusieurs jours. Physiquement, la veille, j’essaie de prendre l’air en faisant une randonnée de plusieurs heures pour faire le plein de nature et de lumière.

Qu’avez-vous mis dans votre valise ?

J’ai ma brosse à dents et six culottes (rires). Je prends des choses confortables parce que plus les jours avancent dans le défi, plus c’est fatigant. Je prends des pulls parce que je pense qu’il va faire assez froid cette année-ci et des tongs, car j’aime bien avoir les pieds à l’air. Comme on est là avec des discours difficiles, j’aime bien porter des vêtements un peu plus joyeux, comme des pulls de Noël.

Est-ce qu’on y dort bien dans le cube ?

Non, ce n’est pas l’hôtel. Notre chambre est très spartiate. C’est du 2 mètres sur 4. Dormir est un grand mot. En fait, ce qu’on a besoin, c’est de s’allonger sur le lit et de sortir un peu de tout ce brouhaha parce que plus les jours avancent, plus on est fatigué. J’ai un casque antibruit pour essayer de m’isoler un maximum, mais avec la scène au-dessus du cube, je me demande comment ça va se passer.

Et la faim, est-ce un paramètre important ou non ?

Ah oui ! J’en ai marre de boire des soupes. Au tout début, j’avais peur d’avoir faim et donc je faisais des milk-shakes, mais en fait, on n’est pas bien, car on boit trop. La clé, c’est le repos et l’alimentation, de ce fait, j’essaie de faire trois fois par jour deux gros bols de soupe en évitant de grignoter.

Sortez-vous indemne du cube ?

Absolument pas. C’est une épreuve qui marque. En dix ans, « Viva for Life » m’a complètement transformée. Je suis beaucoup plus humaine qu’avant parce qu’on reçoit beaucoup d’amour et de générosité. On sent que nos actes peuvent avoir des conséquences positives. Bien sûr, on ne change pas la face du monde, mais on aide des associations. C’est du concret, il y a des visages et des sourires. C’est une expérience unique. Forcément, quand on sort du cube, on est baigné d’amour et d’espoir. C’est beau.

Que retenez-vous de ces dix ans de participation ?

Ce qui me surprend à chaque fois, c’est ce mélange d’émotions très fortes. On est vraiment à cœur ouvert. C’est tellement sincère et troublant. C’est une sensation étrange. Dans la vie, on n’a pas beaucoup l’occasion de faire ça.