Le Parlement germanophone adopte le budget 2023 en déficit de 80,3 millions d’euros

À l’issue de quatre soirées de discussions, le parlement germanophone a adopté jeudi soir le budget 2023, qui prévoit un déficit de 80,3 millions d’euros, alors que 300 millions d’euros vont être investis dans des infrastructures.

Ce qui dérange l’opposition, c’est que le gouvernement ait recours à des emprunts afin de financer les dépenses courantes. « Si on doit faire des dettes pour assurer l’existence de nos hôpitaux et de nos maisons de repos, alors on a un problème avec l’exercice de notre autonomie », a critiqué Patricia Creutz, du CSP. Le groupe Vivant a, lui aussi, regretté l’accumulation de dettes lors de cette mandature.