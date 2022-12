Crise énergétique: les Vingt-sept exhortent les ministres à aboutir lundi leur travail destiné à contrer les prix élevés de l’énergie

« Le Conseil européen (…) appelle le Conseil de l’UE à finaliser le 19 décembre 2022 son travail » sur la solidarité gazière (achats groupés, échanges entre États membres et prix de référence fiables), sur la manière d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables et sur le mécanisme de correction des prix du gaz, selon les conclusions adoptées.

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont exhorté jeudi, lors de leur sommet de Bruxelles, les ministres de l’Énergie à « finaliser » lundi prochain leur travail sur les trois volets destinés à contrer les prix élevés de l’énergie, dont le plafonnement des prix du gaz, selon leurs conclusions adoptées en début de soirée.

Il reste des désaccords sur le niveau de prix qui déclencherait le mécanisme. La Belgique, qui a été parmi les premiers pays à plaider pour un plafonnement, veut qu’il soit suffisamment bas pour être efficace. Elle est à la pointe d’un groupe qui comprend aussi l’Italie, la Pologne et la Grèce.

L’Allemagne, qui craint qu’un prix plafonné ne détourne les méthaniers de l’Europe, n’y a toujours pas donné son feu vert, mais elle ne veut pas non plus se retrouver isolée lors d’un vote au Conseil. Les participants au sommet ont donc assuré que les inquiétudes des États sceptiques seraient prises en compte dans le modèle prévu.

Le chancelier Olaf Scholz s’est dès lors montré optimiste. « Il a toujours été clair que nous cherchions une solution consensuelle. Et j’entends de bonnes nouvelles selon lesquelles nous en sommes proches », a-t-il dit.

Le seuil proposé par la Commission (275 euros/MWh sur deux semaines pour les contrats TTF à un mois) n’aurait pas permis de déclencher le mécanisme lors de la flambée exceptionnelle des prix à l’été dernier. Il est désormais question d’un plafond situé entre 170 et 200 euros, selon un intervenant. Mais aucun chiffre n’a été cité jeudi par les chefs d’État et de gouvernement, qui laissent les discussions techniques aux ministres.

« On avance pas à pas. Ici, on est à deux doigts », s’est prudemment réjoui le Premier ministre belge Alexander De Croo, à l’issue de la réunion. Depuis le sommet de Versailles en mars dernier, où la Belgique a porté l’idée du plafonnement, « des questions légitimes ont trouvé des réponses », notamment concernant les garde-fous exigés par l’Allemagne pour ne pas perturber les approvisionnements et éviter d’inciter à consommer davantage d’hydrocarbures.