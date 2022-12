À partir de l’année prochaine, de nouvelles informations devront figurer sur le Car-Pass des voitures d’occasion: voici lesquelles

Le certificat Car-Pass a été introduit en 2004 afin de lutter contre la fraude aux compteurs kilométriques. Il comprend le kilométrage, mais aussi la marque et le modèle du véhicule, le numéro de châssis, la date de la première immatriculation et le prix de vente. En 2018, l’euronorme et les émissions de CO2 ont été ajoutées.

Lire aussi 1.578 fraudes au Car-Pass en 2021: voici le top 5 des pires cas

L’an prochain, de nouvelles informations devront figurer sur le certificat, comme le type de carburant, la présence d’un moteur électrique (auxiliaire) et l’autonomie électrique officielle mesurée lors de l’homologation – c’est-à-dire l’autonomie donnée par le constructeur automobile.