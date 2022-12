Isabelle, 40 ans, a bien été tuée par son ex-compagnon: elle s’était moquée de lui en revenant chercher ses enfants, il n’a jamais essayé de la réanimer…

Les psychiatres désignés par la cour avaient estimé que Bert Duverger était responsable de ses actes et ne souffrait d’aucune pathologie mentale. La chambre des mises en accusation de Gand l’avait renvoyé devant la cour d’assises de la province de Flandre orientale en janvier 2022.

John Maes, l’avocat de Bert Duverger, avait plaidé la culpabilité de meurtre mais avait rejeté toute préméditation. Le fait que l’accusé n’ait pas pratiqué de réanimation n’impliquait aucune préméditation, selon le conseil.

« C’est absurde qu’il ait prévu de la tuer dans son garage, pour ensuite appeler la police et être arrêté. Trois personnes sont importantes dans sa vie : sa mère et ses deux enfants », avait déclaré l’avocat. « Il aurait donc prévu qu’il resterait longtemps en prison et qu’il perdrait ses enfants, et que sa mère ne le verrait plus jamais à la maison. Absurde. L’amour pour ses enfants et sa mère va à l’encontre de la préméditation. »

Le ministère public et les parties civiles avaient eux requis une culpabilité d’assassinat.