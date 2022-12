A deux jours de la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, un mystérieux virus fait trembler l’équipe de France

Mais que se passe-t-il au sein de l’équipe de France ? Après Dayot Upamecano, laissé sur le banc face au Maroc, et Adrien Rabiot, forfait et indisponible contre les Lions de l'Atlas, c'est Kingsley Coman qui est souffrant. Il n’a pas participé à la séance d'entrainement de ce jeudi, malade et touché par le même virus que ses coéquipiers.

Directement après la demi-finale, Antoine Griezmann se voulait rassurant. « Dayot était beaucoup mieux aujourd’hui mais il a préféré ne pas le faire jouer et Ibou (Konaté) a fait un match excellent. Adri (ndlr : Rabiot), je pense qu’il va être en très grande forme pour dimanche, il nous a envoyé un message avant et après le match. » Sans parler de cluster au sein de l'équipe de France, cette situation a tout de même de quoi inquiéter à 2 jours de la finale.

Le staff rassurant

Au début de la compétition, certains médias ont averti de la présence d'une maladie nommée virus du chameau. Cette sorte de grippe peut s'apparenter à un coronavirus. Elle provoque chez certains malades les mêmes symptômes : fièvre, toux et essoufflement. Pour éviter la propagation, Rabiot est même resté dans sa chambre d'hôtel. « À Doha, les températures ont un peu baissé et vous avez toujours la climatisation toujours allumée. Nous avons eu quelques cas de symptômes pseudo-grippaux. Avec la fatigue accumulée, leur système immunitaire souffre », expliquait Didier Deschamps hier en conférence de presse.

Pour la première fois depuis le début de la Coupe du Monde, il a été demandé, hier soir, aux journalistes d'enfiler un masque lors de leurs interviews d'après-match. Preuve que le staff technique ne prend pas ce problème à la légère...