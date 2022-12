Attention ce vendredi matin, la Belgique est en alerte jaune: David Dehenauw met en garde, «des routes très glissantes!»

Attention. Ce matin et durant une bonne partie de la journée de vendredi, des plaques de glace (principalement dans les provinces de Flandre occidentale et Flandre orientale où on a observé des averses la nuit passée) sont prévues. De plus, il faudra tenir compte d'un risque de formation de plaques de givre qui concernera l'ensemble du pays. Dans le centre et localement dans l'est, quelques faibles chutes de neige seront temporairement possibles. Dans l'extrême ouest, quelques averses pourraient encore donner lieu à du verglas ce matin.

C’est pour cela que l’Institut royal de météorologie (IRM) a lancé une alerte jaune aux conditions glissantes jusque 14h ce vendredi. David Dehenauw en rajoute une couche en indiquant que les routes sont très glissantes par endroits. « Ce matin, dans la moitié ouest, dans quelques communes des routes très glissantes, quelques averses hivernales locales », écrit-il sur Twitter.