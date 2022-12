Soprano, Pomme et Juliette Armanet, premiers noms à l’affiche des Francofolies 2023

Suzanne, Bon Entendeur, Charles – tous trois le 20 juillet – et Julien Granel le 23 juillet complètent la liste du festival qui aura lieu du 20 au 23 juillet prochains.

L’édition 2023 des Francofolies de Spa s’annonce déjà excitante avec les très attendus Soprano, Juliette Armanet et Pomme.

Après deux reports pour cause de pandémie, Soprano sera l’un des événements de cette prochaine édition, le 21 juillet. Le premier rappeur français à remplir à lui seul un stade offrira à Spa un concert unique cet été en Belgique.

Avec ses deux millions de disques vendus dont deux disques de diamant, de plus d’un milliard (!) de vues sur Youtube, et de multiples récompenses, il est l’un des artistes français les plus populaires de sa génération.