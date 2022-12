«Abbott Elementary»: c’est quoi cette série qui écrase les plus gros succès streaming de l’année aux Golden Globes?

Avant d’aller plus loin, plantons le décor de cette pépite désormais disponible en Belgique sur Disney +. Elle se passe entre les murs d’une école de Philadelphie, Abbott Elementary School, où les élèves et professeurs de couleur sont en majorité. On fait croire au spectateur que se tourne un documentaire sur cet établissement au quotidien « compliqué », d’où les nombreuses prises de paroles des enseignants face caméra. Nous avons donc affaire à un nouveau « mockumentaire », détournement qui n’est pas né de la dernière pluie et a été un gros « plus » pour des séries relativement récentes comme « The Office » et « Modern Family ».

Lancée sur chaîne américaine ABC le 7 décembre 2021, donc il y a juste un an, la sitcom « Abbott Elementary » n’a pas tardé à rassembler toujours plus de gens devant l’écran et à devenir un phénomène. Mais pas seulement pour le public puisque les professionnels l’acclament aussi, la dernière meilleure preuve étant ses cinq nominations (un record !) aux prochains Golden Globes. On prend déjà les paris que sa créatrice Quinta Brunson, qui tient aussi le rôle principal de Jeanine, sera (doublement ?) récompensée !

Celle qu’on voit « d’entrée de jeu », c’est Janine Teagues (Brunson, donc), qui a dans sa classe des enfants de huit ans, et s’est fixée comme mission de réparer toutes les fissures de l’école. Au sens figuré, bien sûr… Elle déplore que ses gestionnaires ne consacrent pas assez d’argent à ce qui lui semble essentiel, et évoque d’autres soucis qui font que personne ne reste là plus de deux ans. De surcroît, elle doit gérer un boyfriend ultra-loser. Elle et le prof d’histoire Jacob Hill (Chris Perfetti), un type assez bizarre qui n’en est pas moins son allié, sont les survivants d’un groupe de vingt profs qui n’a pas tenu longtemps.

Parmi ceux qui travaillent à leurs côtés, citons d’abord Barbara Howard (Sheryl Lee Ralph), qui opère en gardiennes de manière très traditionnelle et est super-réfractaire aux technologies modernes. Mais Jeanine lui voue une admiration sans bornes. Et puis, il y a Melissa Schemmen (Lisa Ann Walter), qui s’occupe de gosses du même âge que « ceux » de Jeanine, et n’a pas les meilleures fréquentations. Révélé en 2005 par la série de Chris Rock « Tout le monde déteste Chris », Tyler James Williams est lui aussi de l’aventure dans le rôle d’un petit nouveau, Gregory Eddie, dans un premier temps intérimaire et très intéressé par Jeanine. Il avait postulé pour le poste de directeur, mais celui-ci est occupé par Ava Coleman (Janelle James), un chameau complètement incompétent. Dès qu’il débarque, elle zieute de près le sexy « Greg » et, dès qu’elle le peut, elle tombe sur Jeanine, son souffre-douleur, avec qui elle est des plus cruelles. Mais inévitablement, ses scènes sont les plus drôles de la série !

En général, les sitcoms américaines ne touchent pas trop le public européen, mais celle-ci est un nouvel exemple qui confirme la règle ! Dès qu’on entre dans cette ruche qu’est « Abbott Elementary », on ne peut qu’y rester, et ce pour plusieurs raisons. On le répète : la série est filmée comme un reportage, de façon brute et saccadée, et les scènes se succèdent avec un rythme très… 2023. Des scènes – et c’est le plus important – chargées en répliques et échanges très savoureux et réalistes, dont les plus irrésistibles sortent souvent de la bouche des bambins.

Le talent des auteurs réside ici aussi dans le fait qu’ils déclenchent le rire (plusieurs fois par épisode) sur un terrain qui, dans la vie, est plutôt synonyme de morosité. Car les écoles aux élèves pauvres et/ou afro-américains et en surnombre, et d’où les profs décampent les uns après les autres, il n’en manque pas aux États-Unis… Un problème que l’humour de la série ne vient pas effacer, mais remettre en lumière avec légèreté. Sa grande force. En plus, ses « blagues » et réparties ne sont pas toutes en lien avec les différences raciales. Leur spectre est bien plus large et touche à la culture internationale, ce qui explique à n’en pas douter qu’elle ne parle pas qu’aux Américains. Enfin une !

Enfin, tous les acteurs, « grands et petits » sont parfaitement dans le ton et authentiques, ce qui participe au régal. Mention spéciale, évidemment, à Quinta Brunson alias l’optimiste Jeanine, la reine de l’expression et l’intonation qui tue. Quant à Tyler Williiams, dont le don pour la comédie a été, jusqu’ici, sous-employé, il a l’occasion d’ouvrir un peu plus grand son capot. Il fait partie des nommés aux Golden Globes, tout comme ses partenaires Janelle James (à raison) et Sheryl Lee Ralph. Verdict le 10 janvier.

À ce jour, il existe déjà 35 épisodes d’ » Abbott Elementary », répartis sur deux saisons.