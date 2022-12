Un véritable drame qui a coûté la vie à 4 enfants: Sam, Thomas, Jack et Finlay âgés de 6 à 11 ans sont morts après être tombés dans un lac gelé

Les enfants ont voulu aller nourrir les canards. Dans tout leur enthousiasme, dit un membre de la famille, ils se sont peut-être aventurés trop loin sur la glace. Cependant, la glace n’était pas assez épaisse et s’est brisée. Les enfants sont tombés dans l’eau glacée et ont immédiatement coulé.

Les policiers ont fait des trous dans la glace et ont sauté dans l’eau glacée. Le père des deux frères, alarmé, se jette à son tour dans l’eau pour chercher ses enfants. Lui-même a dû se rendre à l’hôpital en hypothermie.

Finlay et son neveu Thomas étaient en fait déjà cliniquement morts lorsqu’ils ont été transportés à l’hôpital. Sam, la plus jeune victime, a été réanimé et est décédé plus tard.

D.R.

Jack Johnson, 10 ans, était un petit ami. Et un héros, dit-on. Il tenta de sauver ses amis, mais tomba lui-même à l’eau. Son état était également critique lorsqu’il a été transporté dans l’ambulance. Il a été réanimé sur place mais est décédé à l’hôpital.