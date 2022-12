La colère des passagers Ryanair abandonnés par la compagnie dans un mauvais aéroport: «Rien mis en place pour nous aider, nous avons dû rentrer par nos propres moyens»

« Je comprends que ce n’est pas la faute du personnel à propos des problèmes de détournement et de météo, mais continuer à pointer vers une idée de bus qui n’allait jamais se produire était horrible. Nous avons attendu jusqu’à 6 heures du matin avant d’abandonner et de devoir payer un tram, puis un train jusqu’à Londres, puis deux autres trains pour rentrer chez nous. Toujours sur le chemin du retour maintenant. L’autocar allait devoir prendre 11 heures selon le personnel, et à 6 heures du matin, ils poursuivaient toujours l’idée du bus, mais 90 % des passagers qui étaient coincés par terre toute la nuit ont abandonné et ont choisi leur propre chemin du retour, c’était assez désespéré. »