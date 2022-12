L’horreur pour une maman dans le pot de sauce bolognaise acheté au supermarché: «Je ne veux pas de compensation, je demande qu’ils s’assurent que les enfants de personne ne mangent ça»

« J’en ai versé une petite quantité dans une casserole », a-t-elle déclaré. « Puis j’ai vu quelque chose, en pensant qu’est-ce que c’est ? ». Surprise, quelque chose baignait dans la sauce bolognaise. « J’avais récemment vu des photos de quelqu’un qui avait vu des asticots dans ses fèves au lard et qui avait pensé que cela ressemblait un peu, je n’en étais pas trop sûr. J’ai laissé la sauce de côté et je l’ai mise sur Facebook en demandant aux gens ce que c’était. »

La femme a alors décidé de ne pas en manger et d’essayer de comprendre quel était ce corps étranger dans son bocal. Un de ses amis a suggéré de retirer l’une des créatures de la sauce, de la sécher et de la regarder. C’est exactement ce qu’elle a fait. Surprise, c’était des asticots… « Ils sont morts dans le bocal, mais cela vous décourage vraiment de manger, n’est-ce pas. J’ai demandé à Tesco de le rappeler, je ne veux pas de compensation, je demande qu’ils s’assurent que les enfants de personne ne mangent ça. »

Répondant aux réclamations, un porte-parole de Tesco a déclaré : « Nous étions vraiment désolés d’entendre cela et avons été en contact avec le client pour nous excuser. La santé et la sécurité de nos clients sont notre priorité numéro un et nous étudions cela en priorité avec notre fournisseur. »