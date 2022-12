Coup de tonnerre à la télévision: une Miss Météo sur le départ, «Je vais clore ce chapitre des dix ans de présentation à la météo en vous annonçant…»

Du changement annoncé sur France 2. « Après une décennie à vous informer sur la météo et son dérèglement, il est temps pour moi de développer d’autres projets autour du climat et d’essayer de réaliser de nouveaux rêves », écrit Chloé Nabédian sur Twitter, relayant la vidéo de son tout dernier bulletin. « Merci de votre confiance qui me donne des ailes et très belles fêtes à tous ! »

Et d’ajouter : « Je tenais vraiment à vous remercier car grâce à vous ce journal météo a pu prendre beaucoup plus d'ampleur ces dernières années. On a pu faire du décryptage, évoquer ensemble ce qui se passait dans cette météo qui est en train de changer avec le changement climatique en cours. Et c'est pour cette raison notamment que j'ai décidé de quitter mes fonctions ici pour pouvoir développer d'autres projets autour du climat et apporter du décryptage aussi sur ce sujet. »