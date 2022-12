Plus de 3.100 nouvelles places pour l’accueil de la petite enfance dans 114 communes: voici tous les établissements concernés

La Wallonie a validé un important investissement pour le secteur de la petite enfance dans le cadre du plan « équilibre », qui prévoit la création de quelque 3.143 nouvelles places dans les crèches du sud du pays pour la mi-2026. Pas moins de 130 millions d’euros ont ainsi été débloqués, tandis que parallèlement à cela, il est également prévu d’assurer le financement des emplois sous statut APE visant à encadrer l’accueil des enfants.

Un nombre de projets plus important que le nombre de places prévues (15 % en plus) a été validé par le Gouvernement régional. Selon les estimations des porteurs de projets, 115 places seront ouvertes en 2023 et 278 (cumulées) en 2024. Le reste des places seront disponibles en 2025 et 2026.