Le Collège d’Anthisnes fait bloc derrière Marc Tarabella: «La commune est gérée de façon irréprochable depuis 1995!»

« Rien ne s’oppose à ce que Marc Tarabella continue à exercer sa fonction de bourgmestre, comme il le fait depuis 28 ans avec la majorité PS-IC. La commune d’Anthisnes est gérée par le groupe PS-IC de façon irréprochable depuis 1995 et que cette gestion a été confirmée et renforcée à 4 reprises par la population anthisnoise », insistent-ils.

Ils tiennent à souligner que « les procédures et investigations en cours ne concernent et ne perturbent en rien la gestion de la commune et les services rendus à la population. »