«Quand quelqu’un censé occuper un second rôle, se marie et vole la vedette ou fait mieux le job que celui qui est né pour le faire, ça contrarie les gens»: le prince Harry tacle sévèrement son frère William L’époux de Meghan Markle évoque le plus gros problème de la monarchie britannique dans la suite du documentaire explosif « Harry et Meghan », sortie ce jeudi 15 décembre sur Netflix.

Par L.V.

« Aoutch », a dû se dire William de Cambridge en découvrant les propos de son petit frère dans la suite du documentaire-choc « Harry et Meghan », dévoilée ce jeudi sur Netflix et dans laquelle que le duc et la duchesse de Sussex multiplient les attaques contre la monarchie britannique -présentée comme manipulatrice et sans scrupule en évoquant en détail les coulisses de leur départ de Londres. de videos Lire aussi «Harry et Meghan»: voici le cachet impressionnant qu’a touché le couple pour sa série documentaire sur Netflix Pour le couple, c’est un voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande qui aurait fait monter en flèche leur cote de popularité. « Je crois que cela a été un tournant, parce qu’ils étaient si populaires », estime leur amie Lucy Fraser. « À l’intérieur du palais, ils ont commencé à se sentir menacés. »

Harry et Meghan auraient depuis lors fait de l’ombre à William et Kate, raison pour laquelle les tabloïds auraient reçu l’ordre… d’abîmer l’image de l’ancienne actrice de « Suits » ! « Ils ont commencé à la démolir », déclare une amie de Meghan, qui deviendra « Duchess difficult » dans la presse anglaise, et subira d’autant plus les attaques racistes à la naissance de son fils Archie. « Je n'étais pas simplement jetée aux loups, on se servait de moi pour nourrir les loups », dira la principale concernée.

« Le problème, c’est que quand quelqu’un censé occuper un second rôle, et se marie et vole la vedette ou fait mieux le job que celui qui est né pour le faire, ça contrarie les gens, ça bouscule l’équilibre », explique alors le prince Harry, qui évoque le « jeu malsain » de la famille royale avec les médias. « Il y a des fuites, mais il y en a qui sont volontaires. »

Lire aussi Meghan Markle a reçu des menaces de mort «ignobles et réelles» lorsqu’elle était membre active de la famille royale « Il y a des fuites volontaires » Le cadet du roi Charles III affirme également que son père n’aurait rien fait « pour que cela s’arrête. » Pire encore : le souverain aurait précipité leur départ à la suite de nouvelles fuites. « C’était terrifiant de voir mon frère me crier dessus et mon père me dire des choses inexactes, et ma grand-mère, assise là, en silence en train d’encaisser », poursuit Harry, qui a « très vite compris que l’objectif n’était pas de disucter ou de débattre » quant à sa volonté de réduire ses activités royales. Lire aussi Le documentaire «Harry & Meghan» bat un record sur Netflix: du jamais vu dans l’histoire de la plateforme de streaming « Il y avait une véritable guerre engagée contre Meghan », conclut Jenny Afia, l’avocate de Meghan, tandis que le duc de Sussex termine par : « Tous dans ce système, que ce soit ma famille, le personnel, les équipes de communication, tous, sont passés à côté d’une opportunité immense avec ma femme. »