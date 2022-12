Le détenu et sa compagne font entrer du cannabis dans la prison de Dinant: «Il a reçu des pressions d’autres détenus»

Le prévenu s’était lui-même présenté à la prison de Dinant deux jours après avoir brisé son bracelet électronique pour aller faire la fête avec ses amis. Un nouveau mandat d’arrêt a été délivré à son encontre. « Il a alors reçu des pressions d’autres détenus pour faire entrer des stupéfiants », indiquait son avocat à l’audience. « Je consommais de la drogue dure, cocaïne, héroïne, méthadone depuis mes 16 ans. J’avais arrêté tout ça depuis trois ans mais je fumais encore un peu de cannabis. En prison, je suis tombé sur des personnes que je connaissais et on a acheté à plusieurs », a ajouté le prévenu.

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, vendredi, un homme né en 1980 poursuivi pour avoir fait entrer une quantité indéterminée de cannabis au sein de la prison de Dinant entre le 23 mars et le 25 avril 2022 à une peine de 40 mois d’emprisonnement ferme. Sa compagne, qui lui a amené les stupéfiants à trois reprises, a écopé d’une peine de travail de 180 heures.

Lire aussi drogue-en-prison-namur-andenne-des-detenus-se-font-jusqua-10000eu-par-mois

Dans son jugement, le tribunal a tenu compte de la nature et de la quantité de stupéfiants vendus, du fait que le trafic s’est tenu dans un établissement pénitentiaire et des antécédents du prévenu qui n’a pas saisi les diverses chances qui lui ont déjà été laissées. Ce dernier a déjà été condamné à plusieurs reprises par des juridictions correctionnelles pour des faits de vols et/ou de stupéfiants. Avant ce jugement, son fond de peine était fixé à 2030 tandis qu’un sursis accordé en mai 2022 et assorti à une peine de quatre ans de prison, pour des faits de vol, était menacé.