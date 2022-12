63 personnes et 81 véhicules contrôlés par les patrouilles PUMAS de la police de Mons

La semaine dernière, ces différentes patrouilles ont procédé au contrôle de 63 personnes et de 81 véhicules. Elles ont rédigé 8 PV judiciaires, 2 PV de roulage, 3 PV pour non-respect du règlement général de police. Les agents ont aussi procédé à 2 arrestations administratives, à 2 arrestations judiciaires ainsi qu’à une perquisition et des saisies dans le domaine des stupéfiants.

« Du travail préventif et proactif dans des domaines variés, ainsi qu’une présence et une visibilité accrues afin d’offrir encore plus de sécurité aux citoyens » se félicite la police de Mons.