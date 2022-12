Amnesty déploie une banderole devant l’ambassade du Qatar à Bruxelles (photos)

Des militants d’Amnesty International ont déployé vendredi une banderole géante devant l’ambassade du Qatar à Bruxelles. «No extra time for human rights abuses #PayUpQatar», pouvait-on lire sur la banderole déployée vendredi matin devant l’ambassade du Qatar à Bruxelles.

«Alors que la Coupe du monde touche à sa fin, la FIFA et le Qatar n’ont toujours pas prévu une façon concrète d’indemniser les centaines de milliers de travailleurs et travailleuses migrantes qui ont rendu cette compétition possible et qui, pourtant, ont subi de graves violations de leurs droits», explique François Graas, coordinateur des campagnes et du plaidoyer de la section belge francophone d’Amnesty International. L’ONG dénonce notamment des lacunes dans la protection des ouvriers, ainsi qu’un problème récurrent de salaires impayés.