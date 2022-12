Kristen redoute le jour de Noël à cause de sa phobie… très particulière: «J’ai fait tout ce que j’ai pu pour essayer de la surmonter mais je ne peux rien faire d’autre»

Kerstin Shepherd a chaud, elle se met à transpirer et tremble quand elle se retrouve face à eux. Elle dit qu’elle n’y peut rien et qu’elle a tout fait pour passer au dessus mais elle n’y arrive pas ! Kerstin, 54 ans redoute les fêtes de Noël à cause de sa phobie des choux de Bruxelles ! de videos Enfant, elle devait jeter tout son repas s’il comprenait ces légumes de fête. Il y a 15 ans, Kerstin a tout fait pour passer au-dessus de ses frayeurs le jour où elle a enfin réussi à avaler un chou de Bruxelles mais elle l’affirme, sa phobie n’a jamais été pire que maintenant.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour essayer de surmonter cette phobie et je ne peux rien faire d’autre », affirme Kerstin. Elle a déclaré : « Je soulevais mon pudding du Yorkshire ou ma purée de pommes de terre pour les trouver écrasés en dessous et à moitié à l’intérieur de ma purée afin que je le mange par accident. Ça me faisait juste frissonner de la tête aux pieds. Je ne sais pas pourquoi je ne les aime pas, c’est peut-être la texture. »