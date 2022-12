Le quartier des Rosières à Merbes, un véritable petit village de Noël depuis plus de 15 ans!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plus d’une quinzaine d’années, les habitants de cette rue se mobilisent pour embellir leur quartier lorsqu’arrive décembre. L’endroit vaut le détour : guirlandes lumineuses, décorations de façade, jardins aménagés pour l’occasion… Le quartier des Rosières, en fin d’année, ça en met plein la vue. Plongée au cœur de cet écrin de féérie de Noël.

Pauline Schumacker

« Cette année, on le sait, la crise énergétique ne permet pas à tout le monde d’offrir le même spectacle que les années précédentes », se désole Nancy Paternotte, secrétaire du Comité des Rosières. « Toutefois, nous avons quand même installé les guirlandes lumineuses dans la rue et il y a tout de même des riverains qui se sont prêtés au jeu. On pensait au départ n’allumer que les week-ends, mais nous avons finalement décidé d’éclairer aussi en semaine. » Et pour compléter l’immersion, le Comité des Rosières dispose d’un joli chalet qui sera ouvert ce samedi 17 décembre.