Après «Mercredi», Jenna Ortega se dévoile dans la bande-annonce ultra-flippante de «Scream» 6 (vidéo)

« Scream » est de retour ! Une première bande-annonce du sixième volet de la saga d’épouvante a été dévoilée, et met en scène l’étoile montante de Hollywood : Jenna Ortega. A tout juste 20 ans, la jeune fille passée par « You » explose tous les records de Netflix avec la série « Mercredi », réalisée par Tim Burton.

Une visibilité et un succès qui lui ouvriront très certainement de nombreuses portes, sans compter qu’elle a déjà tourné la sixième film de « Scream », attendu au cinéma en mars 2023. Cet opus, qui s’annonce plus que sanglant, fait suite au cinquième chapitre (le premier qui n’a pas été réalisé par Wes Craven), sorti il y a moins d’un an et dans lequel Jenna Ortega était déjà créditée.