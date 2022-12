Une jeune maman et son bébé victimes d’un impressionnant accident à cause des routes glissantes: «Heureusement elle a pu appeler les secours, car personne ne passe par ici et on ne voyait rien de la route»

Une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule ce vendredi matin, peu avant 7h45 à hauteur d’un carrefour à Rumbeke, en Flandre-Occidentale. Selon Het Laatste Nieuws, la route était glissante et son Audi Q2 a quitté la route pour finir sa trajectoire contre un petit muret, puis dans un petit ruisseau.

« Elle a pu elle-même appeler les secours », a expliqué le beau-père de la victime. « Et heureusement, car il faisait noir et on ne voyait rien depuis la route. En plus, il n’y a personne qui passe par ici ».