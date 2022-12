Après avoir reçu son permis pour la construction d’une usine de recyclage de plomb à Ghlin, la société Envirolead réagit: «Nous serons à plus de 850m de la première habitation»

En septembre dernier, la demande de permis de l’usine de recyclage de plomb Envirolead avait été refusée. Mais le 28 novembre, le recours introduit par l’entreprise a finalement été accepté. Un bâtiment de plus de 20.000 m² doit sortir de terre pour permettre de recycler, annuellement, 150.000 tonnes de déchets de plomb et principalement des batteries plomb-acide usagées en provenance de divers pays européens. Pour rappel, l’usine devrait permettre la création de 140 emplois directs. Mais c’est surtout l’impact sur la santé et l’environnement qui inquiète les riverains. Lire aussi Le permis accordé pour l’usine de recyclage de plomb à Ghlin inquiète des riverains: «C’est une triple bonne nouvelle», réagit de son côté l’échevin C’est la raison pour laquelle la société Envirolead a décidé de réagir. « Face à l’inquiétude de certains riverains, Envirolead souhaite apporter quelques précisions. Une demande de permis telle que déposée par Envirolead nécessite plusieurs années de travail. L’étude d’incidences sur l’environnement a évalué les impacts de notre projet sur l’air, le sol, les eaux de surface et souterraines, la faune et la flore, et comporte une série de recommandations que nous avons soit intégrées dans le projet, soit étudiées pour valider leur mise en œuvre », explique François Hanton, le responsable du projet. « Ces recommandations complètent ce que nous impose l’Europe en matière de sécurité, de santé et de respect de l’environnement et renforcent un peu plus encore le sérieux de notre dossier. »

La société devrait engager 140 personnes. - D.R.

Pas d’habitations aux alentours Envirolead veut développer l’usine de recyclage de plomb la plus moderne d’Europe. L’entreprise déclare vouloir respecter l’ensemble des conditions reprises dans le permis délivré par la Région wallonne et décrites par la Ministre Tellier comme étant les plus strictes en matière de santé et sécurité. « Pour cela, nous mettrons en place un processus de recyclage à la pointe de la technologie. Nous disposerons d’un système de traitement des eaux ultra-performant et adapté à chaque type d’eau et nous maîtriserons les rejets d’air et les émissions de poussière en concentrant l’entièreté de l’activité à l’intérieur des bâtiments et en disposant d’un système d’aspiration de l’air couplé à un traitement approprié », poursuit François Hanton.

Pour lui, le choix du site de Ghlin-Baudour Nord est totalement cohérent avec la future affectation des lieux. « Nous nous trouvons dans une zone d’activité industrielle dédiée aux usines Seveso, au cœur d’un réseau de transport performant et à plus de 850 mètres de la première habitation. Nous intégrerons également au mieux l’usine dans son environnement en limitant les hauteurs des bâtiments et en verdurisant le site ».