Le bar à cocktails Botanical by Alfonse à Namur s’associe à Piper-Heidsieck pour une cuvée de champagne inédite et sur-mesure

Cette cuvée inédite et sur-mesure allie trois cépages, un dosage Extra-Brut et un vieillissement prolongé dans ses caves. Il s’agit d’un champagne gourmand aux notes de prunes, de brioche, de pamplemousse et de miel. La Maison de Champagne a déjà collaboré avec plusieurs professionnels de la gastronomie belge pour la création de ces cuvées spéciales.

Lire aussi les-conseils-du-barman-de-botanical-alfonse-pour-un-cocktail-reussi-video Le duo Valentin et Charlie frappent à nouveau fort après avoir lancé leurs deux concepts à succès dans la capitale wallonne : le bar à cocktails Botanical by Alfonse et plus récemment l’épicerie-bar à manger Liquorette by Alfonse. Le pétillant binôme, partenaires à la vie comme au boulot, a enchanté Piper-Heidsieck au point qu’ils sont descendus à Reims pour assembler leur cuvée. Deux jours de travail intense dans la Maison de Champagne à Reims. - Forever Fanny Myard Un rêve ! Début janvier 2022, ils ont ainsi découvert les caves de la Maison Piper-Heidsieck. Le chef de caves leur a partagé son expérience et ses connaissances pour guider Valentin dans l’élaboration de sa cuvée signature et l’initier, à l’image d’un cocktail dans un shaker, à l’art de l’assemblage. Valentin et Charlie en compagnie d’Emilien Boutillat, le chef de Caves de Piper-Heidsieck. - Forever Fanny Myard Il aura fallu deux jours, ponctués de dégustations et de discussions, pour trouver le dosage idéal. Déjà bien habitué aux bulles (c’est son indispensable pour les fêtes !), le Namurois avait déjà une idée précise des arômes qu’il souhaitait. Sa cuvée signature pourra être dégustée dans son bar et son épicerie de la rue des Brasseurs.