«Astérix et Obélix: l’empire du milieu»: Guillaume Canet partage les affiches des personnages de son prochain film, avec Angèle au casting (photos)

La prochaine adaptation live des BD de René Goscinny et Albert Uderzo verra la chanteuse belge dans le rôle de Falbala.

A quelques semaines de la sortie du nouveau « Astérix et Obélix » au cinéma… Guillaume Canet, qui reprend le rôle d’Astérix et réalise le film (au budget estimé à 65 millions d’euros !), vient de dévoiler les affiches des personnages. Une trentaine de posters mettant en vedette sa costar Gilles Lellouche sous les traits d’Obé, Jonathan Cohen, Ramzy Bédia, le rappeur Orelsan, le footballeur Zlatan Ibrahimović ou encore les Youtubeurs McFly et Carlito.